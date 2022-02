1 Unfall in Stuttgart-Büsnau (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Am frühen Sonntagmorgen kommt es in Stuttgart-Büsnau zu einem schweren Unfall. Die drei Insassen können sich schwer verletzt aus dem Wrack befreien.















Link kopiert

Stuttgart - Am frühen Sonntagmorgen fährt ein 21-jähriger Autofahrer die Magstadter Straße in Richtung Schattengrund in Stuttgart. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt das Fahrzeug in einer S-Kurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidiert mit einem Baum, überschlägt sich und bleibt anschließend auf dem Dach liegen.

Nach dem Überschlag konnten sich die drei Insassen schwer verletzt aus dem Wrack befreien. Sowohl der 21-jährige Fahrer als auch die 19 und 20 Jahre alten Mitfahrer erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.