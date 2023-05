1 Der Unfall endete für einen jungen Mann tödlich. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Patrick Seege/Patrick Seeger

Der 33 Jahre alte Motorradfahrer überholte drei Fahrzeuge auf der Bundesstraße 32 im Landkreis Sigmaringen. Doch dann kam er von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum.









Im Anschluss an ein misslungenes Überholmanöver ist ein Motorradfahrer bei Sigmaringendorf tödlich verunglückt. Die Polizei schilderte am Montag in einem Bericht, wie sich der Unfall zugetragen hat. Demnach überholte der 33-Jährige am Sonntagabend auf der Bundesstraße 32 im Landkreis Sigmaringen drei Fahrzeuge.

Daraufhin kam der Motorradfahrer aus unbekannter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Rettungskräfte versuchten ihn zu reanimieren, blieben damit allerdings erfolglos. Der Fahrer starb an seinen schweren Verletzungen.