Als ein Auto nach links auf die Bundesstraße 10 abbiegt, wird am Freitagabend ein Motorradfahrer erfasst. Der Mann ist schwer verletzt worden.

Schwieberdingen - Ein 62 Jahre alter Fahrer eines leichten Motorrades ist am Freitagabend bei einem Unfall in der Nähe von Schwieberdingen schwer verletzt worden. Laut der Polizei war ein 32-Jähriger mit seinem Daimler in Schwieberdingen auf der Ludwigsburger Straße in Richtung Ludwigsburg gefahren, er wollte nach links auf die Bundesstraße 10 abbiegen. Er übersah das entgegenkommende Motorrad und stieß mit diesem zusammen.

Notarzt kommt zur Unfallstelle

Der 62-Jährige wurde schwer am Bein verletzt. Nach der Behandlung durch den Notarzt kam der Verunglückte in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehr als 12 000 Euro. Um die Absicherung und Bergung zu unterstützen, kam auch die Werksfeuerwehr von Bosch zur Unfallstelle.