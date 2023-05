1 Im ungemähten Gras lauern manchmal Gefahren. Foto: Frank Rodenhausen

Ein Mann ist am Sonntag mit seinem Aufsitzrasenmäher so unglücklich einen Hang hinuntergestürzt, dass er sich selbst nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien konnte.









Ein 48-jähriger Mann ist am Montag bei Mäharbeiten mit einem Aufsitzrasenmäher in Schorndorf so unglücklich eine Böschung hinabgestürzt, dass er von der Feuerwehr aus seiner misslichen Lage geborgen werden musste. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann, der im Bereich der Lotzingstraße mit dem Mähen beschäftigt war, wohl aus Versehen das Fahrpedal für den Rückwärtsgang betätigt. Die Mähmaschine kippte nach hinten und stürzte samt Fahrer die unbefestigte Böschung hinab.