4 Der 49-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Ein Autofahrer hat sich bei einem Unfall am Dienstagmorgen bei Rudersberg schwere Verletzungen zugezogen. Ein Sprinter-Fahrer hatte den Wagen übersehen.















Ein 49-jähriger Autofahrer hat sich bei einem Unfall am Dienstagmorgen in der Nähe von Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei war ein 46-jähriger Sprinter-Fahrer gegen 6.30 Uhr auf der L1080 in Richtung Allmersbach unterwegs, als er vor dem Rettichkreisverkehr zum Überholen eines vorausfahrenden Lastwagens ausscherte.

Strecke muss voll gesperrt werden

Dabei übersah er den nachfolgenden 49-jährigen Autofahrer, der sich bereits im Überholvorgang befand. Der Hyundai-Fahrer wich dem Sprinter in der Folge nach links aus und kam dabei von der Straße ab. Anschließend prallte er gegen einen Baum und schließlich gegen einen Klein-Lkw, der in einer Haltebucht parkte.

Der 49-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Der Lastwagen-Fahrer, der sich in dem parkenden Fahrzeug befand, wurde leicht verletzt. Die Strecke musste zeitweise voll gesperrt werden. Den materiellen Schaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro.