Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Freitag gegen 21 Uhr auf der Bundesstraße B 295 bei Renningen ereignet hat. Ein 56-Jähriger bog mit seinem VW von der Leonberger Straße in Renningen nach links auf die B 295 in Richtung Leonberg ab. Die Abbiegespur führt auf den linken Fahrstreifen. Wie der VW-Fahrer berichtet, kam ihm dabei aus Richtung Leonberg ein Geisterfahrer entgegen. Der 56-Jährige versuchte zwar noch, nach rechts auszuweichen, dennoch berührten sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der unbekannte Fahrer seinen Weg in Richtung Weil der Stadt fort.

Am VW entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro, verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Leonberg sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Kontakt: Telefon 0 71 52 / 60 50 oder E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de.