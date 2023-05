5 Der Betonmischer blockiert beide Fahrspuren in Richtung Göppingen. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Der Fahrer war am Montagmittag auf der B 10 in Richtung Göppingen auf Höhe der Ausfahrt Reichenbach aus bislang unbekannter Ursache verunglückt. Die Bergung des Fahrzeugs zieht sich seit Stunden hin.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Um 12.42 Uhr ging die Meldung beim Polizeipräsidium Reutlingen ein: Auf der B 10 in Fahrtrichtung Göppingen ist kurz nach der Ausfahrt Reichenbach an der Fils ein Betonmischer umgekippt. Der Fahrer erlitt dabei offenbar Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Der beladene Mischer blockiert beide Fahrspuren, weshalb die viel befahrene Straße gesperrt werden muss.