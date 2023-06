1 Einen Wagen wie diesen hat ein 18-Jähriger bei Plüderhausen zu Schrott gefahren. Foto: dpa/Günter Schmied

Ein 18-Jähriger hat bei einer Spritztour die Kontrolle über einen PS-starken BMW verloren. Er hatte sich den Wagen nicht nur unrechtmäßig „ausgeliehen", sondern auch keine Fahrerlaubnis.









Ein 18-Jähriger hat am Samstag beim Versuch, um eine Kurve zu driften, die Kontrolle über einen PS-starken BMW verloren und an diesem letztlich einen Totalschaden angerichtet. Laut der Polizei war er mit einer zwölfjährigen Beifahrerin und einem weiteren Jugendlichen im Fonds von der B 29 abgefahren und im Begriff, in Richtung Ortsmitte Plüderhausen abzubiegen, als das Malheur gegen 6.40 Uhr passierte.