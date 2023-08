1 Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Straßenmeisterei waren in der Nacht im Einsatz. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz

Mit 1,8 Promille Alkohol im Blut hat ein 24-Jähriger bei Murr sein Auto zu Schrott gefahren. Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Sonntag gegen Mitternacht auf der Marbacher Straße unterwegs, mit in seinem Mazda saß eine 23-jährige Frau sowie ein 44-Jähriger. Kurz vor der Einmündung auf die Kreuzung in Richtung Marbach und Benningen verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte rechts von der Fahrbahn. Der Mazda rauschte über den Grünstreifen, schleuderte einmal über die komplette Kreuzung und über eine Verkehrsinsel. Die drei Insassen zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, das Trio kam ins Krankenhaus. Der Mazda war nicht mehr fahrtüchtig und wurde abgeschleppt. Weil Benzin ausgelaufen war, rückte noch in der Nacht ein Reinigungstrupp der Straßenmeisterei an. Der Schaden am Auto beläuft sich laut Polizei auf etwa 5000 Euro.