5 Der Morgan musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Ein 71-Jähriger ist bei einem Unfall in der Nähe von Markgröningen in seinem Wagen eingeklemmt worden. Die Feuerwehr befreite den Schwerverletzten.















Bei einem Unfall mit seinem Oldtimer ist ein 71-Jähriger am Mittwoch gegen 16.50 Uhr auf der Kreisstraße 1660 zwischen Markgröningen und Möglingen schwer verletzt worden. Außerdem wurden drei Fahrzeuge beschädigt, es entstand ein Schaden von 37 000 Euro.

Polizei geht von nicht angepasster Geschwindigkeit aus

Ein Verkehrsteilnehmer wollte mit seinem Wagen auf Höhe eines Feldweges einbiegen und bremste ab. Das bemerkte ein direkt nachfolgender 56-Jähriger in seinem Renault und bremste ebenfalls. Auch eine 39-Jährige in ihrem Opel gleich dahinter stoppte rechtzeitig. Zu spät erkannte hingegen der 71-Jährige in seinem Oldtimer der Marke Morgan die Situation und fuhr auf den Opel auf. Die Polizei vermutet, dass der Senior mit seinem Wagen die Geschwindigkeit nicht angepasst hatte.

Die Markgröninger Feuerwehr rückte mit 25 Einsatzkräften aus

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel auf den bereits still stehenden Renault geschoben. Die Freiwillige Feuerwehr Markgröningen rückte mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften an die Unfallstelle aus und befreite den schwer verletzten 71-Jährigen aus seinem Oldtimer. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Sowohl der Oldtimer als auch der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Kreisstraße für rund 40 Minuten in beide Fahrtrichtungen voll. Der Verkehr wurde in dieser Zeit umgeleitet werden.