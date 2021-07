Unfall bei Marbach am Neckar

1 Der Nissan blieb auf dem Dach liegen. Foto: SDMG/SDMG / Hemmann

Im Landkreis Ludwigsburg hat sich am Montag ein schwerer Unfall ereignet. Zwei Senioren werden dabei schwer verletzt.

Marbach/Neckar - Aufgrund einer medizinischen Ursache hat ein 74-jähriger Autofahrer am Montag gegen 11.20 Uhr auf der Landstraße zwischen Ludwigsburg-Neckarweihingen und Marbach am Neckar die Kontrolle über seinen Nissan verloren und ist ins Schlingern geraten. Seine 73-jährige Frau griff deshalb ins Lenkrad, das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der 74-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Seine Beifahrerin kam mit leichteren Verletzungen davon, kam aber ebenfalls in eine Klinik. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 20 000 Euro. Für die Landung eines Rettungshubschraubers, die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten war die Landesstraße in beiden Richtungen bis 12.30 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.