Die Feuerwehr hat einen 88-Jährigen bei Marbach aus seinem Auto befreit.

Ein Senior übersieht beim Abbiegen auf eine Landstraße bei Marbach einen Sprinter. Die beiden Fahrzeuge kollidieren. Der Schaden ist beträchtlich.









Zwei verletzte Personen und ein Schaden in Höhe von etwa 25 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 14.30 Uhr auf der Strecke zwischen Marbach am Neckar und Affalterbach ereignete. Wie die Polizei mitteilt, war ein 88 Jahre alter Audi-Fahrer von einem Feldweg gegenüber einer Gärtnerei nach links auf die Landstraße abgebogen. Vermutlich übersah er hierbei einen aus Richtung Marbach kommenden 34-jährigen Sprinter-Fahrer, und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.