1 Die Straße wurde nach dem Unfall für mehrere Stunden gesperrt. (Symbolbild) Foto: dpa//Carsten Rehder

Ein 21-Jähriger ist am frühen Dienstagmorgen zwischen Ludwigsburg und Remseck von der Straße abgekommen. Die Feuerwehr musste den Mann aus seinem Auto befreien.











Ein 21-Jähriger ist am Dienstagmorgen bei Ludwigsburg am Steuer eingeschlafen und von der Straße abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 6.30 Uhr mit seinem Audi von Oßweil in Richtung Remseck unterwegs, als er plötzlich nach rechts in den Grünstreifen geriet. Anschließend fuhr er eine etwa zweieinhalb Meter hohe Böschung hinab und kam schließlich rund 40 Meter weiter in einem Acker zum Stehen.