6 Der Subaru überschlug sich an einer Böschung und kam wieder neben der Straße zum Stillstand. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Am Freitagmorgen musste die B 14 bei Leutenbach in einer Richtung gesperrt werden. Ein Auto kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Schaden beträgt rund 20 000 Euro.















Am Freitagmorgen musste die B 14 auf der Höhe von Leutenbach-Nellmersbach vorübergehend voll gesperrt werden. Um kurz vor 8 Uhr bemerkte ein 44 Jahre alter Subaru-Fahrer, der in Richtung Stuttgart unterwegs war, ein auf dem Standstreifen stehendes Pannenfahrzeug zu spät. Er wich nach links aus und prallte gegen die Mittelleitplanke. Anschließend wurde der Subaru nach rechts abgewiesen und fuhr eine Böschung neben der Fahrbahn hinauf, wo sich das Auto überschlug.

Danach rollte der Wagen die Böschung wieder hinab und kam neben der Fahrbahn auf dem Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer wurde laut der Polizei leicht verletzt, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Auto entstand Totalschaden, dessen Höhe die Polizei auf 20 000 Euro schätzt. Die Bundesstraße musste wegen der vielen herumliegenden Trümmerteile in Fahrtrichtung Stuttgart vorübergehend voll gesperrt werden.