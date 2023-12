Unfall bei Leinfelden-Echterdingen: 21-Jähriger prallt mit BMW gegen Leitplanke - B27 kurzzeitig voll gesperrt

Ein 21-Jähriger ist am Samstagabend auf der B27 unterwegs. Vor der Ausfahrt Filderstadt-West kommt er mit seinem BWM von der Fahrbahn ab und prallt gegen eine Leitplanke. Das sind die Hintergründe.

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer hat am späten Samstagabend auf der B27 im Bereich Leinfelden-Echterdingen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der 21-Jährige gegen 23.50 Uhr mit seinem BMW auf der B27 von Stuttgart kommend in Richtung Tübingen unterwegs. Noch vor der Ausfahrt Filderstadt-West kam der BMW nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen eine Leitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Nach etwa 100 Metern kam der Wagen zum Stehen.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei zufolge waren der 21-Jährige und sein 22-jähriger Beifahrer nicht angeschnallt. Beide wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte die jungen Männer zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Unfallermittlungen im Krankenhaus stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem 21-jährigen Unfallverursacher Alkoholgeruch fest.

Der junge Mann musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Zudem stellten die Beamten den Führerschein des 21-Jährigen noch im Krankenhaus sicher. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, weshalb er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Gesamtsachschaden am BMW und an der Leitplanke beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 10.000 Euro. Für die Bergung der Fahrzeugteile musste die Bundesstraße kurzzeitig voll gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen sei es nicht gekommen.