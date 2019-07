1 Die junge Frau zog sich bei Kleinglattbach schwere Verletzungen zu (Symbolbild). Foto: dpa

Eine 16-Jährige ist bei Kleinglattbach mit ihrem Leichtkraftrad unterwegs, als sie in einer Linkskurve die Kontrolle verliert und in eine Leitplanke prallt. Sie wird dabei schwer verletzt.

Vaihingen an der Enz - Ein schwerer Motorradunfall hat sich am Dienstagnachmittag gegen 13.20 Uhr auf der L1125 zwischen Vaihingen/Enz und Kleinglattbach (Kreis Ludwigsburg) ereignet. Nach Informationen der Polizei ist eine 16-jährige Leichtkraftfahrerin in einer Linkskurve nach einer Bahnunterführung rechts von der Straße abgekommen und dort gegen eine Leitplanke geprallt.

Die junge Frau zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Straße war während des Einsatzes gesperrt.