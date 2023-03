In den Gegenverkehr geraten

Bei einem Unfall nahe Herrenberg-Haslach sind am Donnerstagabend drei Personen leicht verletzt worden – und hatten wohl Glück. Denn der Zusammenstoß hätte viel schlimmer ausfallen können.









Zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen und einem Sachschaden in Höhe von etwa 28 000 Euro ist es am Donnerstag gegen 22.10 Uhr auf der Kreisstraße 1029 bei Herrenberg-Haslach gekommen.

Ein 20 Jahre alter Mazda-Fahrer war auf der Kreisstraße in Richtung Sindlinger Straße unterwegs. In einer Kurvenkombination auf Höhe des Haslacher Sportgeländes verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug – vermutlich weil er zu schnell war, wie die Polizei berichtet. Daraufhin brach das Fahrzeugheck des Mazda aus und geriet teilweise auf die Gegenfahrbahn.

Hierbei streifte der Mazda den entgegenkommenden VW eines 43-Jährigen, der teilweise noch nach rechts ausweichen konnte, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Durch die Kollision wurden der Mazda-Lenker und dessen 21-jährige Beifahrerin sowie der VW-Fahrer leicht verletzt. Alle drei wurden nach Erstversorgung an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde Kreisstraße 1029 im Bereich der Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen gesperrt.