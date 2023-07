Eine 22-Jährige ist am Dienstagmorgen auf der Landesstraße zwischen Bietigheim-Bissingen und Großsachsenheim frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Fiat-Fahrerin in Richtung Sersheim unterwegs, als sie kurz nach der Biogasanlage aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam und mit dem entgegenkommenden Laster eines 54-Jährigen zusammenstieß.

Der Schaden am Lkw wird auf 50 000 Euro geschätzt. Foto: KS-Images.de/C.Mandu

Die 22-Jähriger trug schwere Verletzungen davon, der Lastwagenfahrer wurde nur leicht verletzt. Am Fiat entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro, der Schaden am Lastwagen wird auf rund 50 000 Euro geschätzt. Da beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten und Reinigungsarbeiten notwendig waren, blieb die Straße bis 10.40 Uhr zwischen der Abzweigung zur Ludwigsburger Straße und der zur Oberriexinger Straße in beide Richtungen gesperrt.