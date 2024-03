1 Die Polizei musste die Straße zeitweise sperren. Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig

Ein 29-Jähriger war zu schnell unterwegs und ist in einer Kurve zwischen Ottmarsheim und Besigheim von der Straße abgekommen. Bei dem Unfall wurde er schwer verletzt.











Ein 29-Jähriger hat sich am Montagnachmittag bei Gemmrigheim mit seinem Auto überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, war der VW-Fahrer gegen 15.45 Uhr auf der Landesstraße von Ottmarsheim in Richtung Besigheim unterwegs, als er in einer Linkskurve in den Grünstreifen geriet und daraufhin die Kontrolle über sein Auto verlor. Vermutlich war der 29-Jährige zu schnell unterwegs. Der VW geriet ins Schleudern und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand.