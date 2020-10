6 Bei dem Unfall entstand ein hoher Schaden. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Eine 51-Jährige überfährt am Freitagabend eine Stopp-Stelle bei Gäufelden und kollidiert mit einem VW-Fahrer. Der Mann und seine Tochter kommen in ein Krankenhaus. Es entsteht ein Schaden von 50.000 Euro.

Gäufelden - Am frühen Freitagabend sind bei einem Unfall bei Gäufelden (Landkreis Böblingen) zwei Personen schwer verletzt worden. Gegen 18 Uhr hatte eine 51-jährige BMW-Fahrerin auf der Straße von Herrenberg nach Bondorf eine Ausfahrt verwechselt und deshalb ein Stopp-Schild überfahren, berichtet die Polizei. In der Folge kollidierte sie mit einem 43-jährigen VW-Fahrer, der auf der Straße von Tailfingen in Richtung Öschelbronn unterwegs war.

Der Mann und seine zehnjährige Tochter, die auf der Rückbank im Kindersitz saß, wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro.

Zur Säuberung und Ausleuchtung der Unfallstelle war die Feuerwehr Gäufelden mit vier Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften ausgerückt. Der Rettungsdienst war mit einem Fahrzeug vor Ort, die Polizei Ludwigsburg kam mit vier Streifenbesatzungen zur Unfallaufnahme und Verkehrsregelung. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.