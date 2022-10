1 Die Polizei ist bei einem schweren Unfall zwischen Freudental und Hohenhaslach im Einsatz gewesen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein Überholmanöver zwischen Freudental und Hohenhaslach endet mit schweren Verletzungen eines Bikers. Der Kawasaki-Fahrer hatte übersehen, dass der Audi-Fahrer vor ihm ebenfalls zum Überholen angesetzt hatte.















Schwere Verletzungen hat ein 37 Jahre alter Motorradfahrer erlitten, der am Sonntag kurz nach 15 Uhr in einen Unfall zwischen Freudental und Hohenhaslach (Kreis Ludwigsburg) verwickelt war. Der Biker war in westlicher Richtung gen Hohenhaslach unterwegs und wollte offenbar den Audi eines 23-Jährigen überholen. Doch der setzte im gleichen Moment ebenfalls zum Überholen eines Fahrradfahrers an. Der Fahrer auf der Kawasaki stieß seitlich mit dem Audi zusammen, kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in einem Acker. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Auch der 23-Jährige wurde leicht verletzt. Der Unfallschaden beläuft sich auf 35 000 Euro.