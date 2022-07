1 Der 50-Jährige starb noch an der Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: STZN/Phillip Weingand

Bei Ellwangen ist ein 50-jähriger Motorradfahrer nach einem missglückten Überholvorgang noch an der Unfallstelle gestorben.















Ein Motorradfahrer ist bei einem missglückten Überholvorgang auf einer Landstraße bei Ellwangen (Ostalbkreis) tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, scherte der 50-Jährige gegen 15.40 Uhr aus, um mehrere Fahrzeuge zu überholen.

Beim Versuch, wieder rechts einzuscheren, sei das Motorrad in Schräglage geraten, zunächst in ein entgegenkommendes Fahrzeug gerutscht, abgeprallt und dann mit einem zuvor überholten Auto kollidiert. Der Motorradfahrer sei neben der Fahrbahn zum Liegen gekommen und trotz eingeleiteter Wiederbelebungsversuche noch an der Unfallstelle gestorben. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt.