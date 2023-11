Unfall bei Bönnigheim: Mercedes hebt ab und prallt gegen Baum – 29-Jähriger stirbt

1 Der 29-Jährige überlebte den Unfall im Kreis Ludwigsburg nicht (Symbolbild). Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Ein 29-Jähriger kommt bei Bönnigheim in einer Linkskurve von der Straße ab. Das Auto hebt ab und prallt gegen einen Baum. Der Mann stirbt im Krankenhaus.











Ein 29-Jähriger ist am Samstagmorgen bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1629 zwischen Bönnigheim und Bönnigheim-Hofen (Kreis Ludwigsburg) ums Leben gekommen. Nach Informationen der Polizei war der Mann gegen 5.15 Uhr mit einem Mercedes C300 auf der Hofener Straße unterwegs, als er auf Höhe der Aussiedlerhöfe in einer Linkskurve offenbar aufgrund zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte das Auto mit einer Bushaltestelle – das Fahrzeug hob dadurch ab und prallte im weiteren Verlauf hochkant gegen einen Baum, so die Polizei weiter. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und kam schließlich auf der Straße auf dem Dach zum Liegen.