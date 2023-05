Lebensgefährlich verletzt worden ist am Montagnachmittag ein 57-Jähriger bei einem Motorradunfall auf der Landesstraße zwischen Bietigheim-Bissingen und Löchgau. Dabei wurde er von einem anderen Motorradfahrer überrollt, als er verletzt auf der Gegenfahrbahn lag.

Gestürzt war der 57-Jährige laut der Polizei, weil er gegen 14.30 Uhr auf den Kia einer 37-Jährigen auffuhr. Die Autofahrerin hatte wegen eines abbiegenden Wagens abbremsen müssen, was der 57-Jährige zu spät bemerkte. Er flog beim Aufprall über den Kia.

Gutachten soll Unfallhergang klären

Kurz darauf fuhr ein 66-Jähriger mit einem BMW Motorrad aus Richtung Löchgau heran und überrollte den am Boden liegenden Verletzten. Der 66-jährige Kradfahrer stürzte daraufhin und zog sich schwere Verletzungen zu, während der 57-jährige Motorrad-Fahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Der 57-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete die Erstellung eines Gutachtens zum Unfallhergang an. Zwei der drei beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Die Polizei sperrte die Landesstraße, sie war bis etwa 17.50 Uhr dicht, eine Umleitungsstrecke wurde eingerichtet. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.