Die Polizei hat den Unfallfahrer schließlich zu Hause aufgespürt.

Auf der Fahrt von Althütte (Rems-Murr-Kreis) in Richtung Lutzenberg hat ein 22-jähriger Autofahrer am Samstagabend offenbar zu stark aufs Gaspedal gedrückt – und einen spektakulären Unfall verursacht, der jedoch für die Insassen des Fahrzeugs glimpflich ablief. Nach den Angaben der Polizei war der junge Mann kurz vor 21 Uhr wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer lang gezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Auto gegen einen Leitpfosten geprallt. Das Fahrzeug überschlug sich, landete dann aber wieder auf den Rädern. Der Fahrer und seine zwei Mitfahrer blieben offenbar unverletzt.

Nach dem Unfall fährt der 22-Jährige weiter

Nach dem Unfall setzte der 22-Jährige seine Fahrt fort, obwohl er von Zeugen angesprochen wurde. Eine Polizeistreife spürte den Fahrer, der betrunken war, dann zu Hause auf und brachte ihn zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Danach durfte er wieder nach Hause. Ob und wie lange der 22-Jährige noch im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss sich laut Polizei noch zeigen – das hängt vom Ergebnis der Blutuntersuchung ab.