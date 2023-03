1 Nasser Untergrund hatte das Gerüst wohl ins Rutschen gebracht. Foto: 7aktuell.de/CV

Ein 19-Jähriger ist am Dienstag auf einer Baustelle in Erligheim verletzt worden, als ein Gerüst umstürzte. Dieses hatte der Gerüstbauer gegen 9 Uhr zusammen mit einem Arbeitskollegen im Panoramaweg aufgebaut. Das Gerüst war aber wohl aufgrund des nassen Untergrunds weggerutscht und dann zur Seite umgekippt. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete der 19-Jährige in gut sechs Metern Höhe. Glücklicherweise wurde der Bauarbeiter nicht von herabfallenden Gerüstteilen getroffen, brach sich bei dem Sturz aber vermutlich das Bein. Er wurde von seinem Arbeitskollegen vor Ort erstversorgt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.