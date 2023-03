6 Das Quad ist bei dem Unfall bei Großbottwar zerstört worden. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz

Ein Quad-Fahrer ist am Dienstag auf der L 1115 bei Großbottwar tödlich verunglückt. Der 58-Jährige kam gegen 16 Uhr aus Richtung Backnang. In einer lang gezogenen Rechtskurve in der Nähe der Einmündung zum Forsthof geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Quad frontal auf den Fiat einer 25-Jährigen prallte.

Der 58-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die 25-jährige Fiat-Fahrerin wurde ihrerseits leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Am Quad und dem Fiat entstand Schaden in Höhe von geschätzten 22 000 Euro.

Die Staatsanwaltschaft hat ein Gutachten angeordnet

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde ein Gutachten zur Klärung der genauen Unfallursache angeordnet. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 1115 zwischen den Einmündungen der K 1607 und K 1608 für rund vier Stunden voll gesperrt werden.

Neben mehreren Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg waren die Feuerwehren Steinheim und Marbach mit drei Fahrzeugen und 19 Personen im Einsatz. Ferner waren ein Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen sowie ein Rettungshubschrauber mit Notarzt beteiligt.