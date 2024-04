1 Ein Ferrari-Fahrer hat am Freitagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und im Leutenbachtunnel einen Unfall verursacht (Symbolfoto). Foto: Dan74 - stock.adobe.com

Auf der Bundesstraße 14 hat sich am Freitagabend im Leutenbachtunnel ein Unfall ereignet. Ein Ferari-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.











Am Freitag ist es gegen 21.30 Uhr auf der B14 im Leutenbachtunnel zu einem Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall in Fahrtrichtung Backnang. Der 42-jährige Fahrer eines Ferrari verlor beim Beschleunigen auf der linken Spur die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Ferrari brach aus. In der Folge kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab.