Bei einem Unfall auf der A 8 bei Leonberg sind am Donnerstagmittag eine Person leicht und zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 52-Jähriger war gegen 12.45 Uhr mit seinem Citroen zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost in Richtung Karlsruhe unterwegs. Auf der Überleitung zur A 81 in Richtung Heilbronn wollte er von der rechten auf die linke Spur wechseln, übersah dabei aber einen 40-jährigen Audifahrer. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der Audi schleuderte nach rechts, kollidierte dort mit einem Sattelzug, wurde zurück nach links gedrückt und stieß dort mit dem Ford einer 46-Jährigen zusammen.

Über zwei Stunden ist die Überleitung blockiert

Der Fahrer des Audis erlitt schwere Verletzungen. Der 52-jährige Fahrer des Citroens und die 46-jährige Frau wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 58 000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg war mit fünf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort.

Zur Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen ist Richtung Karlsruhe und beide Spuren der Überleitung auf die A 81 gesperrt. Um 13.40 Uhr war die Spur in Richtung Karlsruhe frei, die Überleitung wurde um 15 Uhr freigegeben. Durch die Sperrung entstand ein kilometerlanger Rückstau.