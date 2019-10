Reisebus kracht in Stauende – Mehrere Verletzte

Ein Unfall sorgt auf der A6 zwischen Heilbronn und dem Kreuz Weinsberg für Behinderungen. (Symbolfoto) Foto: 7aktuell.de/Hessenauer

Ein Reisebus kracht auf der A6 bei Heilbronn in ein Stauende. Zwischenzeitlich sorgt eine Vollsperrung in Fahrtrichtung Nürnberg für Behinderungen. Mittlerweile ist ein Fahrstreifen wieder frei.

Heilbronn - Bei einem Unfall auf der A6 bei Heilbronn hat es am Mittwochmorgen mehrere Verletzte gegeben. Dies berichtet die Polizei Heilbronn auf Facebook. Ein Reisebus, der mit rund 30 Personen besetzt war, soll am Stauende auf einen Lkw aufgefahren sein. Zwischen Heilbronn und dem Kreuz Weinsberg hat es in Fahrtrichtung Nürnberg zwischenzeitlich eine Vollsperrung gegeben.

Die Rettungs- und Bergungsarbeiten laufen derzeit noch (Stand: 10.45 Uhr). Auf Nachfrage erklärte eine Sprecherin, dass der Busfahrer aufwendig aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Insgesamt soll es drei verletzte Personen geben. Gegen 10.30 Uhr wurde der linke Fahrstreifen wieder freigegeben.