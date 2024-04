1 Wer kann der Polizei etwas zur Verkehrsdichte und -lage zum Unfallzeitpunkt sagen? (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Ein 25-Jähriger hat seinen Mercedes auf der A 81 zwischen Mundelsheim und Pleidelsheim plötzlich abgebremst. Ein 58-Jähriger konnte mit seinem Wohnmobil samt Anhänger nicht mehr rechtzeitig anhalten. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.











Link kopiert



Die A 81 musste am Sonntagabend nach einem Unfall bei Steinheim teilweise gesperrt werden. Die Bilanz: Ein Verletzter, ein Schaden von 55 000 Euro – und Stau. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 25-Jähriger gegen 18.40 Uhr mit seinem Mercedes CLA auf der rechten Spur in Richtung Stuttgart, als er zwischen Mundelsheim und Pleidelsheim plötzlich auf die Bremse trat – aus noch unklarem Grund. Ein 58-Jähriger, der mit einem Wohnmobil plus Anhänger hinter dem 25-Jährigen fuhr, schaffte es nicht mehr rechtzeitig anzuhalten. Durch den Zusammenstoß kam das Gespann von der Straße ab, und beschädigte Teile der Schutzplanke.