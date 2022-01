8 Der Polizei-Transporter kippte bei dem Unfall auf die Seite. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Ein Polizei-Transporter kollidiert am Mittwochvormittag auf der B295 bei Renningen mit einem Audi. Dabei kippt der Sprinter zur Seite, drei Beamte werden verletzt.















Renningen - Bei einem Unfall zwischen einem Polizei-Transporter und einem Auto sind am Mittwochvormittag auf der B295 in Renningen (Kreis Böblingen) drei Polizeibeamte leicht verletzt worden.

Wie eine Sprecherin der Polizei meldet, kam es zwischen dem Polizei-Transporter, bei dem es sich um einen Mercedes Sprinter handelt, und einem Audi gegen 11.30 Uhr auf der B295 an der Einmündung zur Leonberger Straße (Kreisstraße 1060) zu dem Unfall. Dabei war die Wucht des Aufpralls so groß, dass der Sprinter umkippte und auf der Fahrerseite liegenblieb. Während in dem Polizeifahrzeug drei Beamte leicht verletzt wurden, blieben die Insassen im Audi unverletzt.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die B295 in diesem Bereich in Fahrtrichtung Calw gesperrt werden, wodurch es aktuell zu Verkehrsbehinderungen kommt. Die Bergung ist Stand 14 Uhr noch nicht abgeschlossen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet zu umfahren. Nähere Informationen zum Unfallhergang und zum entstandenen Schaden liegen noch nicht vor.