6 Bei dem Unfall auf der A81 überschlug sich auch der auf dem Anhänger geladene Jaguar. Foto: KS-Images.de /Andreas Rometsch

Ein Kleintransporter mit Anhänger kommt am Donnerstagnachmittag auf der A81 in Richtung Heilbronn ins Schlingern. Der Anhänger sowie der darauf geladene Pkw überschlagen sich. Zeitweise muss die Autobahn voll gesperrt werden.









Ein Kleintransporter mit Anhänger hat am Donnerstagnachmittag für eine zeitweise Vollsperrung der A81 bei Ludwigsburg in Richtung Heilbronn gesorgt und dadurch einen mindestens sechs Kilometer langen Stau verursacht. Laut dem zuständigen Polizeipräsidium Ludwigsburg war der Renault-Kleintransporter gegen 15.15 Uhr auf der Autobahn von Zuffenhausen kommend in Richtung Heilbronn unterwegs. Kurz vor dem Möglinger Wasserturm geriet das Gespann aus bislang ungeklärter Ursache ins Schlingern.