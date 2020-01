5 Am Mittwochabend hat es auf der A8 bei Leonberg heftig gekracht. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Fünf Fahrzeuge waren am Mittwochabend in einen heftigen Unfall auf der A8 bei Leonberg verwickelt. Eine Frau wurde leicht verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

Leonberg - Auf der A8 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost (Kreis Böblingen) hat sich in Fahrtrichtung Karlsruhe am Mittwochabend ein Unfall ereignet, an dem fünf Fahrzeuge beteiligt waren. Eine Person wurde dabei leicht verletzt, es entstand Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro.

Wie die Polizei meldet, war eine 37 Jahre alte Seat-Fahrerin gegen 19 Uhr auf der A8 unterwegs, als sie wegen eines Stauendes bis zum Stillstand abbremsen musste. Ein hinter ihr fahrender 52-Jähriger bremste seinen VW ebenfalls ab. Seinem Hintermann, einem 22-Jährigen in einem Opel, gelang es jedoch nicht mehr, sein Fahrzeug rechtzeitig abzubremsen. Er versuchte noch, nach links auszuweichen, touchierte den VW dennoch.

Zwei Fahrstreifen bis gegen 20.45 Uhr gesperrt

Hinter ihnen bremste ein 58-jähriger Ford-Fahrer ab, dies bemerkte eine 30-Jährige in ihrem BMW zu spät und krachte in dessen Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford auf den VW des 52-Jährigen geschoben und dieser wiederum auf den Seat der 37 Jahre alten Frau.

Der Seat blieb als einziges Fahrzeug fahrbereit, die restlichen Autos mussten abgeschleppt werden. Die 30 Jahre alte Frau im BMW erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme blieben die beiden linken Fahrstreifen bis gegen 20.45 Uhr gesperrt.