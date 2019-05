1 Die A8 bei Esslingen wurde am Freitagmittag voll gesperrt. Foto: dpa

Die A8 muss am Freitagmittag bei Esslingen nach einem schweren Unfall zeitweise voll gesperrt werden. Ein Auto hat sich überschlagen, der Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Esslingen - Auf der Autobahn 8 bei Esslingen hat sich am Freitagmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Personen verletzt wurden. Die A8 war in diesem Bereich in Fahrtrichtung München zeitweise voll gesperrt. Inzwischen wird der Verkehr über den Verflechtungsstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet (Stand: 13.30 Uhr).

Wie die Polizei meldet, war ein Opel-Astra-Fahrer um die Mittagszeit auf der Autobahn in Richtung München unterwegs, als er etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Esslingen aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und in die Mittelleitplanke krachte. Dabei überschlug sich der Astra.

Bei dem Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt und in seinem Opel eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden. Es ist unter anderem ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Mehrere Mitfahrer im Opel erlitten leichte Verletzungen.

Laut Feuerwehr soll zumindest ein Fahrstreifen gegen 13.10 Uhr freigegeben werden.