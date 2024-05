Unfall am Kräherwald in Stuttgart-West

Zu einem Unfall mit zwei Verletzten ist es am Dienstagabend am Kräherwald in Stuttgart-West gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Unfall gegen 18.30 Uhr gemeldet. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Nikolauspflege, Hausnummer 271. Die Straße ist laut Polizei vom Birkenkopf kommend ab der Gaußstraße gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.