Unfälle in Waiblingen, Fellbach und Winnenden: Medizinischer Notfall? Mann verursacht mehrere Unfälle

1 Die Polizei wollte den Fahrer anhalten, er reagierte nicht. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Vermutlich infolge gesundheitlicher Probleme hat ein 68-jähriger Nissan-Fahrer am Montag mehrere Unfälle verursacht. Unter anderem rammte er eine Tunnelwand.











Vermutlich infolge gesundheitlicher Probleme hat ein 68-jähriger Nissan-Fahrer am Montag im Rems-Murr-Kreis mehrere Unfälle verursacht. Sein Fahrzeug war zunächst bei Winnenden auf der B 14 in Richtung Stuttgart aufgefallen. Er fuhr dort in Schlangenlinien und streifte am Teiler bei Waiblingen auch die Leitschutzplanken. Im Kappelbergtunnel in Fellbach schrammte er mehrfach die Tunnelwand. Die alarmierte Polizei versuchte, das Fahrzeug bei der Benzstraße zu stoppen, wobei der Autofahrer keine Reaktion zeigte. Er fuhr weiter und kam beim Einfahren auf die B 10 von der Fahrbahn ab und prallte mehrfach gegen die Leitschutzplanke. Hier kam sein Fahrzeug letztlich zum Stehen. Die Höhe des verursachten Schadens ist noch unklar.