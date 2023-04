1 Die Schäden nach zwei Fahrerfluchten musste die Polizei in Leonberg aufnehmen. Foto: Pixabay

Mit gleich zwei Unfallfluchten hat es die Polizei in Leonberg zu tun: Im Parkhaus des Leo-Centers rammte ein Fahrer wahrscheinlich beim Rangieren am Mittwoch zwischen 11 Uhr und 12 Uhr einen dort geparkten Mini. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Polizei sucht Zeugen

Einen Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro verursachte ein Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 10.30 Uhr und 14 Uhr in der Poststraße. Vermutlich touchierte er beim Rangieren einen am Fahrbahnrand geparkten Opel und fuhr anschließend davon.

Zeugen, die in beiden Fällen sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.