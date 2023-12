Vorfall vor Böblinger Shisha-Bar: Mit Baseballschläger Fenster eingeschlagen – fielen auch Schüsse?

1 Die Polizei ermittelt nach einem nächtlichen Vorfall vor einer Shisha-Bar in Böblingen. Foto: EIBENR/DROFITSCH/EIBENR/DROFITSCH

In Böblingen haben unbekannte Täter am späten Samstagabend vor einer Shisha-Bar randaliert und mit einem Baseballschläger eine Scheibe eingeschlagen. Laut Zeugen fielen auch Schüsse.











Link kopiert



Drei Männer haben am späten Samstagabend vor einer Shisha-Bar in Böblingen Krawall gemacht. Wie die Polizei berichtet, randalierten die drei Unbekannten gegen 23.35 Uhr vor der Gaststätte in der Stuttgarter Straße und beschädigten dort ein großes Fenster. Nach bisherigen Ermittlungen schlug das Trio mit einem Baseballschläger und eventuell einem Nothammer gegen die Fensterscheibe und schlug sie zu Bruch. Außerdem sollen mehrere Schüsse gefallen sein, wie Ohrenzeugen der Polizei gegenüber angaben.