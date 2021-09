Umweltorganisation färbt Brunnen am Schlossplatz giftgrün

Extinction Rebellion in Stuttgart

4 Mehrere Brunnen und der Eckensee in Stuttgart wurden am Freitagvormittag giftgrün gefärbt. Foto: LICHTGUT/Leif Piechowski

Mit einer Aufsehen erregenden Aktion weist die Umweltorganisation Extinction Rebellion in Stuttgart auf die Klimakrise hin.















Stuttgart - Die Umweltbewegung Extinction Rebellion hat am Freitagvormittag in der Stuttgarter Innenstadt für Aufsehen gesorgt. Um auf die Klimakrise hinzuweisen, wurden Brunnen, Wasserspiele und der Eckensee giftgrün gefärbt. Dafür eingesetzt wurde toxikologisch unbedenkliche Mittel, wie die Organisation mitteilte.

Grüngewaschene Klimaziele

Diese Aktion begleitete die Sitzung des Ausschusses für Klima und Umwelt der Stadt Stuttgart und den globalen Klimastreik von Fridays for Future. Die bisherigen Klimaschutzziele seien viel zu lasch, heißt es in einer Erklärung von Extinction Rebellion, in der auch das Klimaschutzgesetz der schwarz-grünen Landesregierung kritisiert wird. Es sei lediglich grüngewaschen, womit der Bezug zum gefärbten Wasser hergestellt ist.