1 Jüngst trotz Morddrohungen im Schauspiel Stuttgart, jetzt bei Schülern in Bietigheim-Bissingen: Umwelt-Lobbyist Jürgen Resch. Foto: Oliver Bürkle

Jürgen Resch, Chef der Deutschen Umwelthilfe und als Kopf des klagefreudigen Verbraucherschutzverbandes ein rotes Tuch für viele Unternehmen und Kommunen, bestärkt junge Leute, nicht zu verzagen und sich lieber einzusetzen.









Er wird von Facebook-Hetzern mit Folter und Mord bedroht und bringt Industrie und Kommunen wahlweise in Harnisch oder in die Bredouille: Jürgen Resch, streitbarer Kämpfer für saubere Luft und saubere Angaben zu Spritverbrauch und Abgas, deckte mit seiner Deutschen Umwelthilfe (DUH) den Diesel-Abgasskandal auf, erwirkte Dieselfahrverbote und erzwang auch sonst mit Hilfe von Gerichtsurteilen vieles, was die Politik in Sachen Umweltschutz nicht auf die Reihe bekommt. Jetzt steht der Mann mit den schlohweißen Haaren und dem schwarzen Brillengestell, der gerade die weltweit höchste Auszeichnung für saubere Luft und Klimaschutz, den Haagen-Smit Clean Air Award erhalten hat – vor rund 300 Schülerinnen und Schülern im Beruflichen Schulzentrum Bietigheim-Bissingen.