1 Der NKD-Komplex samt Bürgerbüro könnte zu einem Rathaus umgestaltet werden. Foto: Sutter3

Fast 30 Millionen Euro sollte der neue Verwaltungssitz in Steinheim an der Murr kosten. Jetzt präsentiert die Stadt einen Plan B, der offenbar deutlich günstiger umzusetzen wäre.











Kaum ein Thema bewegt derzeit die Gemüter der Steinheimer so sehr, wie der geplante Neubau des Rathauses am Marktplatz. Speziell, seit die erste Kostenschätzung durchsickerte: Fast 30 Millionen müsste die Stadt dafür mit allem drum und dran in die Hand nehmen. Eine Bürgerin startete sogar eine Online-Petition, in der sie gegen das Projekt mobil macht, mehr Mitsprache einfordert. Rund 330 Unterschriften waren bis Donnerstagmorgen zusammengekommen. Gut möglich allerdings, dass die Aufgeregtheit alsbald abflaut. Denn die Verwaltungsspitze hat nun eine Alternative präsentiert, „die voraussichtlich um einige Millionen Euro günstiger würde“, wie Bürgermeister Thomas Winterhalter betont.