Umgestürzte Bäume im Kreis Ludwigsburg: Sturm hält Feuerwehr in Atem

1 Die Steinerstraße blieb eine Stunde lang gesperrt. Foto: /privat

In Marbach und in Schwieberdingen haben Bäume dem Sturm nicht standgehalten. In beiden Fällen war die Expertise der Feuerwehr gefragt.











Aufgeweichter Boden und Sturmböen – das war zu viel für manch Baum im Kreis Ludwigsburg. In Marbach stürzte am Samstagvormittag gegen 11.30 Uhr ein Baum quer über die Steinerstraße. Die Straße war eine Stunde lang gesperrt, bis die Feuerwehr den Baum zersägt und entfernt hatte. Über mögliche Schäden an Fahrzeugen oder Gebäude war der Polizei nichts bekannt, auch Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt.