Umgang mit Pferden: Deutscher Reitverband stellt Anzeige wegen Tierquälerei in den USA

Deutscher Reitverband stellt Anzeige wegen Tierquälerei in den USA

1 Dr. Cesar Parra auf Galant du Serein wurde vom Weltreiterverband (FEI) bereits gesperrt (Archivfoto). Foto:

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) hat Anzeige gegen zwei Deutsche wegen mutmaßlicher Tierquälerei in den USA erstattet. Der Verband habe aus verschiedenen Quellen eine Sammlung von Videos und Bildern erhalten, „die einen schockierenden Umgang mit Pferden zeigen".











Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) hat wegen mutmaßlicher Tierquälerei in den USA Anzeige gegen zwei Deutsche gestellt. Den Verband habe „aus unterschiedlichen Quellen eine Sammlung von Videos und Bildern erreicht, die einen schockierenden Umgang mit Pferden zeigen“, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. Es geht um den Fall des US-amerikanischen Dressurreiters Cesar Parra, der vom Weltreiterverband (FEI) bereits gesperrt wurde.