1 Klarer Standpunkt: Fans des VfB Stuttgart beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt am 3. Mai Foto: imago

Die DFL will die Bundesliga mit Hilfe von Kapitalgebern international besser vermarkten. Anhänger sind skeptisch – in Stuttgart noch mehr als andernorts.









Das Thema ist komplex und bietet jede Menge Zündstoff: Am 24. Mai entscheiden die Vertreter der Deutschen Fußball Liga (DFL) über den Einstieg eines Investors. Er soll helfen, den deutschen Profifußball international besser zu vermarkten, und den Clubs dafür viel Geld in die Kasse spülen. In Summe geht es um zwei Milliarden Euro. Die DFL will 12,5 Prozent der Anteile einer noch zu gründenden Tochtergesellschaft, in welche die Medienrechte ausgelagert werden, über 20 Jahre an einen Kapitalgeber verkaufen.