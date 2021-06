Daten zur Coronapandemie Nur Heilbronn schlechter – dieser Kreis in der Region ist fast Schlusslicht

In Baden-Württemberg ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter rückläufig. Doch in einem Kreis in der Region Stuttgart sieht es vergleichsweise schlecht aus. Hier geht es zu den aktuellen Daten.