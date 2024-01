1 Wo landet der VfB am Saisonende? Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Restrunde der Fußball-Bundesliga steht vor der Tür. Der VfB rangiert aktuell auf Platz drei. Wo landet der Club am Saisonende? Wir wollen ihre Meinung wissen?











Nach nur wenigen Wochen Pause geht es am Wochenende wieder los. Die Restrunde in der Fußball-Bundesliga steht an. Noch 18 Spieltage gilt es zu absolvieren. Der VfB Stuttgart, mit 34 Punkten aktuell auf Rang drei in der Tabelle, kann noch Großes erreichen, aber auch noch gehörig abrutschen.