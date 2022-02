1 Pellegrino Matarazzo sitzt beim VfB noch fest im Sattel, hat aber mit der Mannschaft seit Wochen keinen Sieg mehr eingefahren. Die Lage spitzt sich zu. Wir wollen wissen, wie Sie zum Trainer stehen. Foto: imago images// via www.imago-images.de

Die Lage des VfB Stuttgart spitzt sich immer weiter zu. Wir fragen ein aktuelles Stimmungsbild ab und wollen von Ihnen wissen, wie Sie zum bedingungslosen Festhalten an Pellegrino Matarazzo stehen.















Link kopiert

Stuttgart - Knapp zwei Monate liegt er bereits zurück, der letzte Sieg in einem Pflichtspiel des VfB Stuttgart. Die Schwaben sind auf den vorletzten Platz in der Tabelle abgerutscht, der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt bereits vier Punkte.

Am Wochenende gegen Eintracht Frankfurt erzielte der VfB nach wochenlanger Flaute immerhin einmal wieder zwei Treffer, verlor aber mit 2:3. Im Nachgang der Partie waren von den Verantwortlichen des Clubs aus Bad Cannstatt keinerlei Stimmen zu vernehmen, die Trainer Pellegrino Matarazzo in Frage stellten. Dennoch läuft in den sozialen Netzwerken eine Trainerdiskussion an.

Wir wollen daher ihre Meinung wissen – ist das bedingungslose Festhalten an Matarazzo der richtige Weg? Vielen Dank für ihre Teilnahme.