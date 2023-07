5 Familie Sauerbrey (v. l.): Mutter Ulrike, Vater Andreas, Tochter Lilli, Schwiegersohn Benedikt und Hund Abby Foto:

Vor dem Beginn der Ferien werden Ziele in Deutschland öfter genannt als ferne Destinationen, und Flugreisen mit schlechtem Gewissen angetreten – Auch Stuttgart selbst zieht internationale Touristen an.









Abby liebt die Ostsee. Darum macht die ganze Familie immer Ferien auf der Insel Fehmarn. Von dort kommen Andreas und Ulrike Sauerbrey gerade, die wir auf dem Schlossplatz treffen und die ansteckend gut gelaunt sind. Sie stammen aus Thüringen und besuchen in Stuttgart Tochter Lilli und Schwiegersohn Benedikt. Aus besonderem Anlass: Das Hochzeitskleid wird gekauft. Denn Lilli (22) und Benedikt (28), die sich beim Studium von Agrar- und Pferdewirtschaft in Nürtingen kennengelernt haben, werden nun eine ganz große Hochzeit feiern. Wohin geht es in die Flitterwochen? Natürlich nach Fehmarn. Mit Abby, dem heiß geliebten Familienhund. Am Donnerstag beginnen die Ferien. Wohin fahren die Stuttgarter, an welchen Gestaden erholen sich Vater, Mutter und Kinder in den nächsten Wochen?