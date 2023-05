1 Beschäftigte des Daimler-Werks Untertürkheim haben bei einer Betriebsversammlung an diesem Montag ihren Unmut darüber zum Ausdruck gebracht, dass die Produktion des elektrischen Antriebsstrang möglicherweise nicht nach Untertürkheim kommt (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Sommer

Eine Umfrage nach einer Daimler-Betriebsversammlung in Stuttgart zeigt: Einige Mitarbeiter befürchten gravierende Veränderungen. Doch nicht alle sind pessimistisch.









Stuttgart - Schwierige Zeiten bei Daimler: Bis 2022 wird der Autobauer weltweit 10 000 Stellen streichen. Und der elektrische Antriebsstrang, der den Verbrennungsmotor ablösen soll, wird womöglich nicht in Untertürkheim produziert werden. Eine Umfrage nach der Betriebsversammlung am Montag zeigt: Die Sorgen einiger Mitarbeiter halten sich zwar in Grenzen. Doch dabei spielt wohl auch eine Rolle, dass die Beschäftigung in Deutschland bis 2029 gesichert ist.